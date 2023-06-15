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Саенко рассказал, почему закончил карьеру в 27 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Иван Саенко рассказал, как решил завершить игровую карьеру после ухода из «Спартака» в январе 2011 года, когда ему было 27 лет.

— После «Спартака» вас звал «Хоффенхайм», но вы сказали, что не хотите идти на уровень ниже. Вы считали, что немецкий клуб — это уровень ниже?

— Нет, было не так. В «Хоффенхайм» я, наоборот, хотел перейти, — цитирует Sport24 Саенко. — Даже летал туда. Просто там все сорвалось — они долго ждали и в итоге купили Райана Бабеля. Не срослось. А после этого у меня было предложение от «Ростова». И мои слова были как раз про то предложение. Мой брат близко дружит с Александром Шикуновым, который на тот момент был спортивным директором «Ростова». Мы долго были на связи. И вот туда я не согласился перейти.

— И решили закончить.

— Не мог себя пересилить. Плюс ключевую роль сыграла травма. Уходить в российский клуб уровнем ниже «Спартака», да еще и с травмой... Можно было себя загнать еще больше. Хотя ростовчане сделали очень достойное предложение в финансовом плане. Так что в чемпионате России я мог остаться спокойно. Но подумал: не мое, — заявил Саенко в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.
Иван Саенко выступал за «Факел», «Карлсруэ», «Нюрнберг» и «Спартак». На его счету 13 матчей за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-ivan-sayenko-rasskazal-pochemu-zakonchil-karyeru-v-27-let-ne-smog-sebya-peresilit
Футбол
Иван Саенко
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