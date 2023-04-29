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Сегодня, 11:56

«Сан-Паулу» досрочно прервал аренду Педриньо. Бразилец вернется в «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
Педриньо.
Фото ФК «Локомотив»
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«Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Педро Габриэлом (Педриньо).

За «Сан-Паулу» Педриньо выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».

«Футбольный клуб «Сан-Паулу» объявляет о расторжении контракта с нападающим Педриньо. Эта мера была принята клубом после тщательной и детальной оценки, проведенной юридическим отделом и отделом соответствия, в свете известных фактов, касающихся дела, связанного с игроком», — написано в сообщении клуба.

2 марта появилась информация, что бывшая девушка игрока «Локомотива» Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 мяча.

Источник: https://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/institucional/2023/4/28/nota-oficial-pedrinho
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