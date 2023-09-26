Щербаченко назвал логичной победу «Краснодара» над «Уралом»

Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко высказался о победе «Краснодара» над «Уралом» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Краснодар» провел матч качественно. Может, в первом тайме он смотрелся неброско, зато уверенно, понимая, что он делает на футбольном поле. По-моему, «Урал» до 70-й минуты не наносил ударов по воротам и не имел даже подходов. Екатеринбургская команда скрипела на всех участках в обороне, и результат получился логичный», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 21 очком лидирует после 9 туров РПЛ. В следующем матче команда Владимира Ивича на выезде встретится с «Рубином». Игра пройдет 30 сентября.