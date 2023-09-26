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РПЛ

Сегодня, 19:32

Амельченко считает заслуженной победу «Локомотива» над «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Антон Амельченко высказался о победе железнодорожников над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Почти вся статистика в игре с «Зенитом» была в пользу «Локомотива». Питерцы больше владели мячом, но само владение не даёт результата. Поэтому, наверно, победа «Локо» закономерна, хотя голы петербуржцы пропустили не самые сложные», — приводит слова Амельченко «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 15 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче красно-зеленые дома примут «Пари НН». Встреча состоится 30 сентября.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Антон Амельченко
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