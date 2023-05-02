Щербаченко: «Для «Факела» приход Евсеева сегодня оптимальный вариант»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела» Вадима Евсеева. Он сменил Дмитрия Пятибратова.

«Сегодня не так много хороших тренеров для РПЛ. «Факел», видимо, понял, что перспектив с Пятибратовым не так много, что уровень Премьер-лиге, скажем так, превышает его возможности. У Евсеева был пункт в контракте о том, что он мог покинуть «Шинник» ради команды из РПЛ. Так же было у него, когда он уходил из «СКА-Хабаровска» в «Уфу». То есть его отпускают по-доброму, без всяких конфликтных ситуаций. Я думаю, для «Факела» приход Евсеева сегодня оптимальный вариант. Наверно, воронежский клуб боялся, что по окончании сезона у Евсеева будут другие предложения, поэтому рискнул и назначил его сейчас», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко.

«Факел» набрад 21 очко и после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.