Щербаченко считает, что «Динамо» должно радоваться ничьей с «Факелом»

Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Факел» (0:0) в 11-м туре РПЛ.

«Факел» выглядел лучше «Динамо». С учетом того, какой квалификацией обладают динамовские футболисты и какая там скамейка, будем говорить, что «Динамо» не смогло отойти от победы над «Спартаком» в промежуточном кубковом матче. Они думали, что будет продолжение банкета, но не получилось. Сегодня, хоть «Факел» и идет в зоне вылета, для победы над ним нужно обладать хорошей физической готовностью и скоростными качествами, пониманием того, как нужно вести себя на поле. Поэтому «Динамо» должно радоваться этому одному набранному очку, а не огорчаться», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в РПЛ после 11 туров. «Факел» (9 очков) идет предпоследним в турнирной таблице.