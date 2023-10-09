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9 октября, 23:27

Чанов о матче «Спартак» — ЦСКА: «Команды рано хоронят»

Руслан Минаев
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировала матч армейцев со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Эксперты рано хоронят ЦСКА и «Спартак». Конечно, игра в обороне в обеих командах оставляет желать лучшего. Особенно я говорю про центр защиты. О физическом состоянии судить трудно: вчера на поле мы видели качели. В игровом плане мне больше понравился ЦСКА», — цитирует Чанова «Евро Футбол».

«Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. ЦСКА с тем же количеством очков уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет на седьмом месте.

Источник: Евро Футбол
Вячеслав Чанов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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