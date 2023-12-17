Боков: «Не думаю, что Морено очень превосходит российских тренеров»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков высказался о назначении испанца Роберта Морено главным тренером «Сочи».

«Я — отечественный тренер и ратую только за то, чтобы в нашем чемпионате были отечественные тренеры. Не думаю, что он очень превосходит наших специалистов. Но это выбор «Сочи», выбор хозяев клуба. Что мы можем сделать? Уровень наших специалистов точно не низкий. Но упор почему-то делают на иностранцев. Видимо, из-за того, что могут привнести что-то новое. А что нового в футбол можно привнести?» — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако», а также входил в тренерские штабы «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

После 18 туров сочинцы с 11 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.