Селихов еще не вернулся в общую группу «Спартака» после травмы спины в матче с «Динамо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии вратаря красно-белых Александра Селихова, который восстанавливается от травмы спины.

29-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), но был заменен в перерыве из-за повреждения.

«Спартак» проведет следующую игру 1 октября на выезде против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ.

«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — сообщил Зеленов.

В сезоне-2023/24 Селихов принял участие в четырех матчах и пропустил два гола, отыграв три встречи на ноль.