Селюк раскритиковал приобретение «Зенитом» Фернандеса

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал приобретение «Зенитом» Марио Фернандеса.

«Для меня шок, что «Зенит», самая обеспеченная команда России, покупает игрока, который ушел ЦСКА, а после нигде так и не поиграл, потому что на хрен был никому не нужен. Марио практически остановился и сейчас, чтобы заработать денег, решил опять вернуться. Надо любить и уважать себя. Зачем это «Зениту»? Это называется «деньги в помойку». Я понимаю, что у «Газпрома» денег много, но все же. Бразильцы его отфутболили! А потом мы удивляемся, почему не идут действительно хорошие футболисты. На зарплату Марио можно было в Тюмени стадион построить. Им не хватает бразильцев и еще одного взяли в копилку?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.