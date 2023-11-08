Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Селюк: «Предлагал Салаи в РПЛ за 1,8 миллиона, никто не взял, а потом «Зенит» давал за него 20 миллионов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансферах, от которых отказались команды РПЛ.

По словам специалиста, летом российские клубы не взяли бесплатно полузащитника «Селтика» Исмаилу Соро, а до этого не захотели покупать венгра Аттилу Салаи за 1,8 миллиона евро.

«Я предлагал полузащитника «Селтика» Соро в многие российские клубы бесплатно. Хотя до этого он был одним из лучших в Португалии, играл за «Ароку», которая вышла в еврокубки. Но российские клубы не берут бесплатно — только за 10 миллионов. Поэтому он перешел в «Бейтар Иерусалим». Надеюсь, скоро там возобновится чемпионат. Был еще случай с венгерским защитником Салаи: он тогда играл в Венгрии, и я предлагал его российским клубам за 1,8 миллиона евро. Никто не взял. В итоге он перешел за 2,2 миллиона в «Фенербахче» и до сих пор там играет. Потом уже «Зенит» хотел его взять чуть ли не за 20 миллионов, но его не продали», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Соро является воспитанником ивуарийского «Муссу». За «Селтик» 25-летний футболист выступал с 2020 по 2023 год. В сентябре полузащитник присоединился к «Бейтару».

Салаи в начале 2021 года подписал контракт с «Фенербахче» на 4,5 года. Всего за турецкую команду 25-летний защитник провел 117 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-selyuk-predlagal-salai-v-rpl-za-1-8-mln-nikto-ne-vzyal-a-potom-zenit-daval-za-nego-20-mln/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
4
Обсудить
Читайте также
5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне
«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жуков — о будущем Абаскаля: «Терпение руководителей «Спартака» на пределе»

Сенников полагает, что в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»