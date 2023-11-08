Селюк: «Предлагал Салаи в РПЛ за 1,8 миллиона, никто не взял, а потом «Зенит» давал за него 20 миллионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансферах, от которых отказались команды РПЛ.

По словам специалиста, летом российские клубы не взяли бесплатно полузащитника «Селтика» Исмаилу Соро, а до этого не захотели покупать венгра Аттилу Салаи за 1,8 миллиона евро.

«Я предлагал полузащитника «Селтика» Соро в многие российские клубы бесплатно. Хотя до этого он был одним из лучших в Португалии, играл за «Ароку», которая вышла в еврокубки. Но российские клубы не берут бесплатно — только за 10 миллионов. Поэтому он перешел в «Бейтар Иерусалим». Надеюсь, скоро там возобновится чемпионат. Был еще случай с венгерским защитником Салаи: он тогда играл в Венгрии, и я предлагал его российским клубам за 1,8 миллиона евро. Никто не взял. В итоге он перешел за 2,2 миллиона в «Фенербахче» и до сих пор там играет. Потом уже «Зенит» хотел его взять чуть ли не за 20 миллионов, но его не продали», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Соро является воспитанником ивуарийского «Муссу». За «Селтик» 25-летний футболист выступал с 2020 по 2023 год. В сентябре полузащитник присоединился к «Бейтару».

Салаи в начале 2021 года подписал контракт с «Фенербахче» на 4,5 года. Всего за турецкую команду 25-летний защитник провел 117 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.