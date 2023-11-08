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Сегодня, 18:45

Жуков о будущем Абаскаля: «Терпение руководителей «Спартака» на пределе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Думаю, в зимнюю паузу может что-то измениться в тренерском штабе «Спартака». На чемпионство в этом сезоне уже трудно рассчитывать, учитывая позицию, на которой находятся сейчас красно-белые. Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году. В целом, думаю, что терпение руководителей «Спартака» и болельщиков на пределе», — сказал Жуков «СЭ».

34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестую строчку.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
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