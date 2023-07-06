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Сегодня, 16:44

Селюк выразил недоумение по поводу возвращения Фернандеса в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение по поводу возвращения Марио Фернандеса в Россию.

«Сейчас пошло поколение, которое, выражаясь словами Гинера, меняет свою походку в зависимости от разных ситуаций. Когда Марио давали российский паспорт, я всегда был скептически настроен. Я люблю клуб, я люблю Россию, ой, потом я уехал, мне здесь пока плохо. Потом ничего не смог найти, ой, я приехал и буду здесь играть. Выглядит это, мягко говоря, как-то не очень хорошо. И не могу понять, зачем он нужен «Зениту». Да и ЦСКА он зачем? Человеку 32 года! Откуда борьба за него? Я не верю, что ему предложили 2,5 миллиона. За миллион можно брать игроков точно лучше, чем Марио. Может, он им нужен с той точки зрения, что адаптирован в России и поможет бразильцам, потом взять его в тренерский штаб», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента, после того как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-selyuk-zachem-fernandes-tsska-i-zenitu-emu-32-otkuda-bor-ba-za-nego/
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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