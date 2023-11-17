Семак: «Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте, и не только»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» высказался о будущем российского футбола.

«Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте, и не только. Вот в субботу будем играть в Азербайджане (с «Нефтчи». — Прим. «СЭ»), до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей», — сказал Семак «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.