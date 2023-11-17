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Сегодня, 13:43

В «Спартаке» ожидают возвращения футболистов из сборных к 22 ноября

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда футболисты команды, вызванные в национальные сборные, вернутся в расположение клуба.

В сборные своих стран из «Спартака» были вызваны Тео Бонгонда (ДР Конго), Кристофер Мартинс (Люксембург), Даниил Хлусевич, Даниил Пруцев и Александр Соболев (все — Россия).

«Все сборники к 21-22 ноября вернутся в расположение команды», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом».

Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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