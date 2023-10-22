Семак объяснил, почему на матч с «Крыльями» вышел Эракович, а не Караваев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— Вы перед игрой сказали, что Караваев в запасе — это тренерское решение. Получается, он был готов сыграть полный матч. Не могли бы вы пояснить, в чем сейчас Эракович превосходит Вячеслава в этой схеме?

— Почему отдали предпочтение Эраковичу — потому что при игре один в один и верховых единоборствах он действует более надежно. Если вы видели, когда мы играли в Алма-Ате с «Кайратом», мы пропустили как раз после передачи на дальнюю штангу. И перед сегодняшним матчем я тоже говорил, что самое сильное качество у «Крыльев» — это контратаки и стандарты. Поэтому по совокупности факторов мы отдали предпочтение Эраковичу, а не Караваеву.

— Банальный вопрос. Что вы сказали команде в перерыве? Потому что в начале второго тайма «Зенит» был намного конкретнее в атаке, чем в первом.

— Ничего особенного. Мы проанализировали моменты, которые у нас были в первом тайме — в чем нужно добавить в обороне, в атаке. Но то, что изменилось по сравнению с первым таймом — это скорость. Мы стали быстрее работать с мячом, быстрее двигаться. Возможно, отчасти и «Крылья» немного устали бегать без мяча в обороне, возможно, мы прибавили, тут сложно сказать. Думаю, у нас стали появляться и свободные зоны, и возможность выходить в быстрые атаки. С выходом Вани Сергеева стало больше быстрого выхода в атаку. В первом тайме мы убегали, но не реализовали. Во втором тайме таких моментов стало больше и «Крыльям» нужно было раскрываться и атаковать, чтобы изменить ход матча, создавать моменты. Пространство есть — конечно играть легче. Любой команде играть легче, когда есть, куда бежать, есть открытые пространства, где можно комбинировать и атаковать, — сказал Семак.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.