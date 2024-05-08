Семак объяснил, почему «Зенит» не побеждал в последних четырех матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в последних четырех матчах его команда не смогла одержать ни одной победы.
«Чемпионат — это чемпионат, Кубок — это Кубок, там у нас ротация была. В матчах с командами, которые обороняются глубоко, у нас стала хуже получаться атакующая игра. Где-то не хватает атакующих действий, где-то — реализации, поэтому алгоритм один — продолжать работать. А по поводу изменений — посмотрим: нам нужно проанализировать состояние игроков. Сейчас у нас календарь чуть проще, можно выдохнуть. А с тем графиком, который у нас был, что-то менять сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Работа интересная: будем надеяться, что её плоды принесут положительный результат», — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» на данный момент набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 11 мая, сине-бело-голубые дома принимают ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.