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Сегодня, 20:53

Семак рассказал, считает ли это чемпионство самым напряженным в карьере

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с победным голом Ивана Сергеева в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), который принес петербуржцам чемпионство в этом сезоне.

— Сергей Богданович, минуты за две Сергеев забил сегодня победный гол. Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство в карьере?

— Конечно, забитый победный мяч в добавленное время вызывает особые эмоции. Хотя был матч и с «Краснодаром», когда Артем забил третий мяч. И та же ничья в Грозном, когда Себа Дриусси забил. Все по-своему разные, к победам привыкнуть невозможно. Процесс радости, к сожалению, очень короткий. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два и начинаются будни. Готовимся дальше. Для города, для болельщиков, это очень хороший результат и прекрасный повод для того, чтобы отметить наше чемпионство.

— Вы сказали, что надо будет восстановиться и идти дальше. Будет ли выходной ребятам за то, что сегодня выиграли?

—  У нас всегда есть выходные. Если у нас полноценный недельный цикл за редким исключением. Конечно, будет выходной, отдохнут немножко. У нас еще четыре матча, естественно, мы хотим побеждать в каждом из них. Будем готовиться, ничего не изменится. Думаю, все в команде это прекрасно понимают. И за предыдущие четыре года, мне кажется, мы должны были приучить, что несмотря на результат или чемпионство, какое бы оно ни было — досрочное или нет — мы стараемся играть на победу в каждом матче, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

«Зенит» набрал 64 очка и за 4 тура до конца сезона гарантировал себе чемпионский титул. Это уже 5 чемпионство кряду для команды Семака.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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