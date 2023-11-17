Семак заявил, что не согласился бы тренировать медиакоманду

Сегодня, 13:45
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, согласится ли тренировать медийную команду.
— Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?
— Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет, это неправильно.
— А если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?
— Думаю, нет — не подхожу на эту роль.
— Почему?
— Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.
— Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?
— Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков... Почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно.
«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.