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Семак заявил, что не устал выигрывать трофеи с «Зенитом»: «У нас в генах стараться побеждать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» рассказал, устал ли он выигрывать трофеи в составе команды.

— Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

— Вы же не устали есть и пить.

— Это биологическая необходимость.

— Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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