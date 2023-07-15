Семак заявил, что не устал выигрывать трофеи с «Зенитом»: «У нас в генах стараться побеждать»

Сегодня, 21:09
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» рассказал, устал ли он выигрывать трофеи в составе команды.
— Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?
— Вы же не устали есть и пить.
— Это биологическая необходимость.
— Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.
15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.