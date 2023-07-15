Семак заявил, что не устал выигрывать трофеи с «Зенитом»: «У нас в генах стараться побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» рассказал, устал ли он выигрывать трофеи в составе команды.

— Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

— Вы же не устали есть и пить.

— Это биологическая необходимость.

— Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться.

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.