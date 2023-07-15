Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел хочет уйти из клуба.

— Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

— Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.

Ранее журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.