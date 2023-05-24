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Сегодня, 03:59

Семенов рассказал, что нового привнес Ташуев в «Ахмат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что нового привнес Сергей Ташуев по сравнению с предыдущими главными тренерами команды.

«Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь. В итоге у нас сформировалась такая конкурентоспособная среда, когда все понимают, что могут рано или поздно выйти. И все доказывают свое право оказаться на поле, когда бьются на тренировках. Может, из-за этого есть какой-то результат», — цитируют «Известия» Семенова.

«Ахмат» после 28 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков.

Источник: https://iz.ru/1517378/aleksei-fomin/inogda-mozhem-poluchit-dvoinye-premialnye-dazhe-posle-porazheniia
Андрей Семенов
ФК Ахмат
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