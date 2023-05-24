Семенов рассказал, что нового привнес Ташуев в «Ахмат»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что нового привнес Сергей Ташуев по сравнению с предыдущими главными тренерами команды.

«Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь. В итоге у нас сформировалась такая конкурентоспособная среда, когда все понимают, что могут рано или поздно выйти. И все доказывают свое право оказаться на поле, когда бьются на тренировках. Может, из-за этого есть какой-то результат», — цитируют «Известия» Семенова.

«Ахмат» после 28 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков.