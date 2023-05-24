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Сегодня, 03:22

Семенов: «Из других команд очень много легионеров уехало, поэтому сейчас некого бояться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, за счет чего его команда показывает такие результаты этой весной.

«Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что, в принципе, можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим: просто идем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше», — цитируют «Известия» Семенова.

«Ахмат» после 28 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков.

Источник: https://iz.ru/1517378/aleksei-fomin/inogda-mozhem-poluchit-dvoinye-premialnye-dazhe-posle-porazheniia
Андрей Семенов
ФК Ахмат
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