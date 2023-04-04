Семин назвал человека, который нашел Хвичу для «Локомотива»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» назвал имя человека, который нашел Хвичу Кварацхелию для «Локомотива».

— Вам с первой тренировки Хвичи в «Локомотиве» стало понятно, какого масштаба это талант?

— Мы же неоднократно просматривали его в юношеской сборной Грузии. Наш селекционер Виктор Тищенко много раз ездил смотреть. У него глаз стопроцентный, он выхватывает главные козыри игроков. Где играл Гильерме? Кто его привез? Тищенко. Вратарь играл во второй лиге, его привезли в 19-летнем возрасте. И Хвичу смотрели, начиная с юношей.

— Кто персонально виноват в том, что в «Локомотиве» вопреки вашему желанию его не сохранили?

— Не хочу говорить об этих руководителях. Их все знают, только они на футболе никогда не бывают. Мы-то в футболе остались, а их нет.

Кварацхелия выступал за «Локомотив» во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из «Рустави». Московский клуб не смог выкупить футболиста, в результате летом 2019 года его подписал «Рубин».

Полузащитник играл за казанский клуб до марта 2022 года, после чего перешел в «Динамо» из Батуми. В июле того же года игрока подписал «Наполи», за который он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче.