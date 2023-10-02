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РПЛ

Сегодня, 10:35

Семин не считает, что Абаскаль подаст в отставку после разгрома от «Крыльев»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подать в отставку после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все. Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», — сказал Семин «СЭ».

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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