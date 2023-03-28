Семин: «Ростов» и «Спартак» — прямые конкуренты «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» еще рано называть чемпионом.

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками после 20 туров. «Ростов» идет на второй строчке с 41 очком, «Спартак» занимает третье место с 40 очками.