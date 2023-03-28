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Сегодня, 15:45

Семин: «Ростов» и «Спартак» — прямые конкуренты «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» еще рано называть чемпионом.

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками после 20 туров. «Ростов» идет на второй строчке с 41 очком, «Спартак» занимает третье место с 40 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-rostov-i-spartak-pryamy-e-konkurenty-zenita/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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