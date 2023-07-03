Семин считает, что «Зенит» не сможет отыграть сезон-2023/24 без поражений

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предположил, сможет ли «Зенит» пройти сезон-2023/24 без единого поражения.

«Пройти весь сезон без единого поражение практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 21 по 23 июля. Сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Пари НН».