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Сегодня, 12:20

Семин заявил, что Дзюба заново открыл свой талант

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре Артема Дзюбы.

«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Дзюбе вручить — он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-priz-otkry-tie-sezona-mozhno-vruchit-dzyube-on-zanovo-otkry-l-svoj-talant/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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