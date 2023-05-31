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Сегодня, 13:32

Семин заявил, что Малком заслужил вызов в сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии.

«Конечно, Малкома не просто так вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи, он заслужил. Здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России и не оставили без оценки его игру за «Зенит». Если он хорошо себя покажет в сборной, возможно, будет и дальше вызываться — во время крупных турниров. Уйдет ли Малком из «Зенита»? Я не знаю, все возможно», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-malkom-zasluzhil-vy-zov-v-sbornuyu-brazilii-zdorovo-chto-tam-obratili-vnimanie-na-igroka-rpl/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Юрий Семин
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