Семин заявил, что Малком заслужил вызов в сборную Бразилии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии.

«Конечно, Малкома не просто так вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи, он заслужил. Здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России и не оставили без оценки его игру за «Зенит». Если он хорошо себя покажет в сборной, возможно, будет и дальше вызываться — во время крупных турниров. Уйдет ли Малком из «Зенита»? Я не знаю, все возможно», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года.