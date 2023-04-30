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Семшов отреагировал на возможное чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком»

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на возможное досрочное чемпионство петербуржцев в РПЛ.

«Я думаю, что «Зениту» прежде всего нужно стать чемпионом, набрать необходимое количество очков для этого. Что касается принципиальности стать чемпионом в матче со «Спартаком», то я думаю, что «Зенит» не откажется от этого, но нужно не забывать, что «Ростов» имеет какие-то шансы, поэтому не знаю, насколько эта игра может привести к чемпионству. Мне кажется, что «Зенит» будет просто проводить этот матч, играть, как всегда, на победу, как и «Спартак», который попытается ввязаться в гонку за второе место», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах.

«Спартак» с 49 балллами располагается на третьей строчке. В случае победы «Зенита» над «Спартаком» в 26-ом туре и потере очков «Ростовом», петербургская команда досрочно выиграет чемпионат России.

Источник: https://tass.ru/sport/17650081
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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