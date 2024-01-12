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Сегодня, 16:33

Сенников высказался об отказе «Локомотива» от Куликова и Рыбчинского

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об отказе клуба от центрального полузащитника Даниила Куликова и вингера Дмитрия Рыбчинского.

«Ребята мало попадали в состав. До этого Марадишвили уже уехал в Нижний Новгород. Это правильно, надо чтобы играли молодые и талантливые. Куликов неплохо начинал, был перспективным. Рыбчинского еще Юрий Палыч Семин заметил, но он не раскрылся в полной мере. Если футболист не играет, то его надо куда-то отдать. Сейчас сложился хороший центральный тандем — Карпукас и Баринов. Куликов просто не попадал в состав, проиграл конкуренцию. Митай в роли опорника тоже себя проявлял. От Куликова ждали большего, говорили, что это парень с хорошим видением поля, будущий Дмитрий Лоськов, задатки были видны. Но Куликову не хватало мобильности, к тому же он не окреп как мужчина в полной мере. Он уступает в физических данных Баринову и Карпукасу. Куликов для этой позиции должен быть более жилистым, мощным», — приводит слова Сенникова Legalbet.

В нынешнем сезоне 25-летний Куликов провел за «Локомотив» семь матчей и не отметился полезными действиями.

25-летний Рыбчинский в сезоне-2023/24 провел за московский клуб 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/16494757/
Даниил Куликов
Дмитрий Рыбчинский
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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