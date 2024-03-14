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14 марта, 13:11

Сперцян заявил, что ему сложно объяснить проблемы «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что думает о выступлении команды после рестарта сезона.

— Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будем пауза на сборные. Проведем работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Все в наших силах, — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Сегодня, 14 марта, российский тренер Мурад Мусаев снова возглавил «Краснодар».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-my-lishilis-pervogo-mesta-no-dlya-nas-eshhe-nichego-ne-poteryano/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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