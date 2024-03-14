Сперцян заявил, что ему сложно объяснить проблемы «Краснодара»

14 марта, 13:11
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что думает о выступлении команды после рестарта сезона.
— Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будем пауза на сборные. Проведем работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Все в наших силах, — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».
Сегодня, 14 марта, российский тренер Мурад Мусаев снова возглавил «Краснодар».
На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.