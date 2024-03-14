В «Динамо» не исключили смену технического партнера по итогам сезона

11 марта владелец Bosco Михаил Куснирович сообщил, что компания находится в процессе разработки формы для «Динамо».
14 марта, 13:21
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб рассматривает различные варианты по поводу технического партнера. Решение пока не принято.
«Мы рассматриваем различные опции. Когда у нас все будет окончательно юридически заверено, мы непременно об этом объявим. Пока же у нас есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Точно ли сменим технического партнера по итогам сезона? Не факт. Посмотрим», — цитирует Гафина ТАСС.
11 марта владелец Bosco Михаил Куснирович сообщил, что компания находится в процессе разработки формы для «Динамо».