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Сегодня, 14:19

Балахнин: «Ростов — лучшая команда по организации игры. В этом есть заслуга Карпина»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре своей бывшей команды в текущем сезоне.

«Важная игра у «Ростова» будет не со «Спартаком», а с ЦСКА в последнем туре. Красно-белых качает из стороны в сторону, и Абаскаля я пока не понимаю. А «Ростов» — лучшая команда по организации игры в РПЛ. В этом огромная заслуга Карпина и всего тренерского штаба. Еще отмечу великолепную работу Лички в «Оренбурге». Построил боевой коллектив. Несмотря на постоянный отток молодых футболистов в «Крыльях», Осинькин находит новых и команда продолжает симпатично играть», — приводит слова Балахнина Legalbet.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Спартак» располагается на третьей строчке, отставая на 1 очко.

Источник: https://legalbet.ru/news/balahnin-rostov-luchshaya-komanda-po-organizatcii-igri/
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