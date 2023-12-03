Пиняев: «Извинился перед Клаудиньо через Коваленко. Не хотел делать ему больно»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал свой фол на Клаудиньо во втором тайме матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

— Расскажи про стык с Клаудиньо.

— Уже через Саню Коваленко извинился перед ним. Я действительно неправ, потому что попал ему неудачно по ноге. Не хотел делать ему больно. Я думал, что он как техничный бразильский парень будет подкидывать мяч и хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно, поэтому я перед ним извинился через Саню, сам не успел лично. Не встретил его после игры.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. 8 декабря команда примет «Урал».