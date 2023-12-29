Силкин: «Сложно подводить итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвел итоги года в российском футболе.

«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. О чем можно говорить? После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много... Наш футбол — одно сплошное разочарование. Хочется верить, что в следующем году все изменится и будет намного лучше», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.