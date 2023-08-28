Сергей Степашин считает, что в «Динамо» с Карраскалем проблем не будет

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что думает о колумбийце Хорхе Карраскале, который 27 августа перешел в московский клуб из ЦСКА.

«Караскаль тоже хороший игрок. Ну, не сошлись они с тренером Федотовым, что называется, характерами. Будем рассчитывать, что у нас в «Динамо» проблем в этой части не будет. Надо уметь работать и с характерными футболистами, если они хотят и умеют показывать настоящий футбол. Тем более что у нас все-таки достаточно много испаноговорящих игроков. Я думаю, это поможет ему быстрее адаптироваться в «Динамо», — цитирует Степашина «КП Спорт».

Контракт с «Динамо» Карраскаль подписал на четыре года. Он будет выступать под 8-м номером.