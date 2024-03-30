Жорин: «Шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть»

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть, но оценить его в процентном соотношении на данный момент сложно. Как я уже говорил раньше — то, что компетентные органы РФ борются за этого спортсмена, который, вероятно, важен нашему футболу, это хорошо. Учитывая хорошие отношения России и ОАЭ я считаю, что шанс на экстрадицию Промеса в нашу страну далеко не маленький. Я, как гражданин Российской Федерации, желаю, чтобы все получилось. Те, кто это пытается осуществить, делают все правильно и я желаю им, чтобы все получилось так, как они планируют», — цитирует «РБ Спорт» Жорина.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.