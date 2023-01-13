«Серро Портеньо» подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак»

Клуб «Серро Портеньо» на официальном сайте подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года.

Точная сумма трансфера пока не разглашается, но она будет близка к первоначальной цели парагвайского клуба — около 5 миллионов долларов.

Дуарте — воспитанник «Серро Портеньо», он является капитаном клуба. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 107 матчах за команду.