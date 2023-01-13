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Сегодня, 17:10

Бесчастных: «Вам интересен «Спартак». Вот и спрашивайте тех, кто в «Спартаке» играет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и бывший тренер молодежной команды красно-белых Владимир Бесчастных не стал отвечать на вопросы об игре команды в нынешнем сезоне.

— Как оцениваете игру «Спартака» в первой части сезона?

— Я не привык оценивать игру по части чемпионата. Пусть закончат — и посмотрим.

— Многие отмечают, что «Спартак» пытается зацепиться за «Зенит», не дать уйти в большой отрыв.

— Ну, молодцы, согласен.

— Вы видите, что у «Спартака» строится новая игра под руководством Абаскаля?

— Чтобы это видеть, надо быть в клубе, меня туда не пускают. Я работаю в «Родине». И мне не нравится, что вы не спрашиваете про «Родину». Вам интересен «Спартак». Вот и спрашивайте тех, кто в «Спартаке» играет. Слежу за командой, в которой работаю. И мне некогда обсуждать, что строится или не строится в «Спартаке». Я помогаю Дмитрию Владимировичу Парфенову строить игру в «Родине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-ya-rabotayu-v-rodine-i-mne-nekogda-obsuzhdat-spartak/
Владимир Бесчастных
ФК Спартак (Москва)
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