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Сегодня, 19:25

Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении на матчи против Уэльса и Хорватии, которые пройдут в рамках отбора на Евро-2024.

«Насколько я помню, Эдгар получил вызов на ближайшие матчи сборной Армении и вроде бы уже его подтвердил. Севикян поедет на сбор национальной команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2). 17 октября он сыграл в товарищеском матче армянской команды против Македонии (1:3). В обеих встречах Севикян не отличился результативными действиями.

Сборная Армении сыграет дома против Уэльса 18 ноября, а 21 ноября встретится с Хорватией на выезде.

Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
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