Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в «Ференцварош»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в венгерский «Ференцварош». При этом сделка между клубами по трансферу 22-летнего вингера пока не закрыта.

15 января генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клубы ведут переговоры о проценте с последующей перепродажи Севикяна.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.