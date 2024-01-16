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Сегодня, 14:58

Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в «Ференцварош»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в венгерский «Ференцварош». При этом сделка между клубами по трансферу 22-летнего вингера пока не закрыта.

15 января генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клубы ведут переговоры о проценте с последующей перепродажи Севикяна.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

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ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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