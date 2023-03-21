Шалимов высказался о судействе в матче «Химки» — «Ростов»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о судействе в матче 20-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».

«По решениям арбитра. Если бы не дали пенальти на Комличенко, был бы шум — момент аналогичен тому, за что подвергли жесточайшей критике Кукуляка. Есть люди долгорукие, а Коля Комличенко — долгоногий. Он за счет скорости единоборств и своих длинных ног опережает защитников, и те, не успевая, бьют по ногам. Неважно, с какой силой — это пенальти, и Комличенко очень хорошо чувствует такие моменты, караулит ошибку защитника. А вот по удалению, на мой взгляд, ВАР мог не вмешиваться — игрок «Химок» не хотел наносить травму, но он настолько опоздал к мячу, что врубился в соперника. То есть умысла тут не было, и это, на мой взгляд, желтая карточка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-м месте (13 очков).