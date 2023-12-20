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Сегодня, 12:54

Николсон — о переходе из «Спартака» в «Клермон»: «Мне хотелось уехать, чтобы играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Шамар Николсон рассказал, как решил перейти из «Спартака» в «Клермон» на правах аренды.

«Я был в России, мне хотелось уехать, чтобы играть. Несколько клубов вышли на меня с предложением, и как только я узнал, что есть вариант в лиге 1, у меня не было ни секунды сомнений. Я немного знал о «Клермоне» благодаря Максу Кофрие, поэтому сразу сказал «да». У меня двое сыновей, один из которых живет на Ямайке. Иногда я не вижу его по пять месяцев. Это тяжело, но я сильный морально», — приводит слова Николсона So Foot.

Ранее агент игрока Ненад Протега высказался о будущем своего клиента.

26-летний Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 год. За красно-белых футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

В сентябре 2023 форвард ушел в аренду в «Клермон». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне ямайский футболист провел 12 матчей за французский клуб, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

В ноябре дубль Николсона помог сборной Ямайке обыграть Канаду в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. В полуфинале турнира команда встретится с США. Матч пройдет 21 марта 2024 года.

«Клермон» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в 16 матчах.

«Спартак» с 30 очками находится на пятой строчке в чемпионате России.

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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