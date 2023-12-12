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Сегодня, 19:35

Газизов — о «Спартаке»: «Вспоминаю с теплотой. Тогда я боролся за чемпионство»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о времени, проведенном в клубе.

«Суд против «Спартака»? Надо заканчивать все эти дела уже. Я же сказал, что у каждого на сегодняшний день новые страницы. Надо двигаться дальше, а не жить прошлым. Время, проведенное в «Спартаке», считаю шикарным. С теплотой это вспоминаю. Спасибо «Спартаку» за это время. Тогда я боролся за чемпионство и всегда буду это помнить», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».

ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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