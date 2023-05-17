КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 мая, 15:48

Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи» и сфокусирован на оставшихся матчах моей команды»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Мое будущее? На данный момент я футболист «Сочи», сейчас я сфокусирован на трех оставшихся матчах моей команды. Хочу сделать все, чтобы помочь «Сочи», а также попасть в сборную на матчи Лиги наций. А что будет дальше — посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

В текущем сезоне 23-летний словенский футболист провел 29 матчей в составе «Сочи» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-na-danny-j-moment-ya-futbolist-sochi-posmotrim-chto-budet-dal-she/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Спартаку» нужно еще много работать, чтобы достичь уровня «Зенита»

Ширко назвал лучшего игрока среди тех, кому не удалось стать чемпионом России