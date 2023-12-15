Широков рассказал, что учился играть в хоккей на пруду

Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» Роман Широков рассказал, где научился играть в хоккей и чем футболисты отличаются от хоккеистов.

«Чем отличается футбол от хоккея в плане физической работы? В плане «физики» эти виды спорта, мне кажется, мало чем отличаются. Дело в катании. Если умеешь кататься, имеешь какие-то навыки, то тебе легче на льду. А так все похоже. Как складывалась моя хоккейная карьера? На пруду я играл. Папа, когда мне было четыре года, поставил на коньки — фигурные причем. Так и играл. Раньше же не было катков. Мы играли либо на пруду, либо в тех дворах, где были «коробки». Зарубы были двор на двор», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков принял участие в «Матче звезд» КХЛ, который прошел в Петербурге, и забросил шайбу в финальном матче, в котором встречались сборные дивизионов «Тарасова» и «Чернышова».