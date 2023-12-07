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Сегодня, 17:15

Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мыслями о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок в спину полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Одного дисквалифицируют, удаляют, другому желтую дали... Что он вообще делал в спартаковской зоне? Туда вообще вход запрещен, насколько я знаю. Конечно, если Бериша туда прибежал, он сам провоцировал. Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать его из своей зоны. Но я не видел этого момента. То, что прочитал, то и говорю», — цитирует Шмарова Metaratings.ru.

В игре между грозненской и московской командами в рамках 17-го тура РПЛ (2:1) Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://metaratings.ru/news/shmarov-abaskal-pravilno-sdelal-chto-stal-vykidyvat-berishu-iz-svoei-zony-312871/
Бернард Бериша
Валерий Шмаров
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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