Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Ледяхов: «Удивило, что в эпизоде с Беришей никто из игроков «Спартака» не защитил Абаскаля»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал, что думает об инциденте, произошедшем в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) между полузащитником грозненцев Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает. Парень, конечно, супер — характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и еще произошла бы потасовка на поле — сто процентов. Чистейшей воды провокация», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также он ответил, удивило ли его, что ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера.

«Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные», — добавил специалист.

В игре между грозненской и московской командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-udivilo-chto-v-e-pizode-s-berishej-nikto-iz-igrokov-spartaka-ne-zashhitil-abaskalya/
Бернард Бериша
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
Обсудить
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Боков не видит смысла в возвращении российского футбола на систему «весна-осень»
Силкин отметил, что игроки «Динамо» поверили в Личку и его философию
Агент Мелехина: «Дисквалификация на два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой»
Агент Дивановича сообщил, что футболист вернется в общую группу в январе
Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было пересмотреть некоторые моменты»
Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы хотел, но не все от нас зависит»

Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей