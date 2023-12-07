Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было пересмотреть некоторые моменты»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Не могу назвать это скачком, поскольку вторая половина сезона еще впереди. Посмотрим, что будет дальше, и подведем итоги уже в конце сезона. Просто тренируюсь и стараюсь как на тренировках, так и на играх. Когда получается, тогда все и идет, но бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было переосмыслить, подумать и пересмотреть некоторые моменты. Хорошо, что сейчас все наладилось, и хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует Тюкавина Sport24.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.