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Сегодня, 17:22

Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было пересмотреть некоторые моменты»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Не могу назвать это скачком, поскольку вторая половина сезона еще впереди. Посмотрим, что будет дальше, и подведем итоги уже в конце сезона. Просто тренируюсь и стараюсь как на тренировках, так и на играх. Когда получается, тогда все и идет, но бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было переосмыслить, подумать и пересмотреть некоторые моменты. Хорошо, что сейчас все наладилось, и хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует Тюкавина Sport24.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602451-tyukavin-byvalo-chto-myach-voobshche-ne-khotel-idti-v-vorota-nuzhno-bylo-pereosmyslit-nekotoryye-momenty
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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